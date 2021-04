Najbizarnije tetovaže fudbalera, Srbin definitivno ima najgoru (foto)

Tetovaže su odavno postale neodvojivi deo imidža fudbalera, toliko da nam je danas čudno ako vidimo na terenu igrača koji nema ukrase na telu.

Ali postoje one tetovaže koji je bolje da ostanu ispod dresa jer su toliko bizarne da ljudima nije jasno kako je neko poželeo da ih zauvek nosi.

Italijanski Gazzetta dello Sport napravio je listu najluđih tetovaža fudbalera, a njima su bomba, pištolj, majmun na stomaku, ali apsolutni pobednik je jedan Srbin.

Shoutout Marcelo Brozovic for being as bad at tattoos as he is good at soccer pic.twitter.com/VZTRHuWIrL — Mike Piellucci (@mikelikessports) April 3, 2021

Hrvat Marcelo Brozovic ima brojne tetovaže na telu, ali posebno se izdvaja zapaljena bomba na njegovom vratu.

AFC Bournemouth goalkeeper Artur Boruc has quite the interesting tattoo on his stomach…🐒 pic.twitter.com/vPEBFKcNmR — Football Snaps (@FootbaIISnaps) December 1, 2018

Artur Boruc, bivši golman Legije, Seltika, Fiorentine; i reprezentacije Poljske, na stomaku je nacrtao majmuna, a Arturov pupak izgleda kao određeni telesni otvor istetovirane životinje.

Serie B side Benevento's striker Amato Ciciretti got a Twitter tattoo! @Ciciretti pic.twitter.com/y0D8G6cgJA — Photos of Football (@photosofootball) February 6, 2017

Amato Ciciretti, napadač niza italijanskih niželigaša, na podlaktici je tetovirao simbol Tvtera i svoj profil na toj društvenoj mreži.

I know he isn’t even in Serie A anymore but Diego Perotti easily has the worst tattoo in soccer. pic.twitter.com/mNly0TVi5H — Joshua (@joshuababusci) October 16, 2020

Diego Perotti, krilni napadač Fenerbahčea, a ranije Sevilje, Rome i reprezentacije Argentine, na vratu ima sliku kopačke koja udara loptu.

Is Jay Bothroyd serious with this tattoo?😂 pic.twitter.com/wjiEUp75ug — Elliott Fielding (@e_fielding) January 12, 2014

Jay Bothroyd, imidž zločestog momka engleskog fudbala 2000-ih dokazao je i tetovažama. Na torzu je „uradio“ pištolj, bombu, nož skakavac i kalašnjikov.

Serbian player Uroš Vitas got a tattoo of his wife’s face on his torso. 😂😂😂 pic.twitter.com/lZBWzcuzCh — FootyYapper (@FootyYapper) March 3, 2017

Uroš Vitas je ipak pobednik. Srpski fudbaler koji igra za saudijski Al-Qadsiah, preko cele bočne strane stomaka tetovirao je lice svoje verenice:

