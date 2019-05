Najbolji basketaši sveta na turniru u Novom Sadu

NOVI SAD – Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, zajedno je sa članom Gradskog veća za sport i omladinu Ognjenom Cvjetićaninom, u Gradskoj kući primio igrače novosadskih basket klubova „Novi Sad 3×3“ i „Liman 3×3“ koji učestvuju na turniru „Novi Sad Ultra Ćallenger“.

Ovi klubovi zajedno sa FIBA organizuju turnir, a Srbija trenutno ima šest ekipa koje se zvanično takmiče na FIBA 3×3 World Tour, a dve najbolje ekipe na svetu su iz Novog Sada – „Liman 3×3“ i „Novi Sad 3×3“.

„Pozivam Novosađane i sve one koji mogu da dođu u Novi Sad danas i sutra na Trg slobode da uživaju u ovom vrhunskom sportskom događaju. U našem gradu prvi put imamo turističku atrakciju jedinstvenu i u Srbiji, a to je turnir „Novi Sad Ultra Ćallenger“. Rekao bih da je očekivano i prirodno da naš grad bude domaćin tog takmičenja, jer su upravo iz Novog Sada i svetski prvaci, tj. dve najjače ekipe na svetskim listama i to je nešto što je ponos svih nas. Ovo je pobeda momaka koji su inicirali tu ideju i svih ljudi koji su uključeni u organizaciju. Verujem da će tribine biti tesne da prime sve one koji će doći da uživaju u basketu i nadam se da će naše ekipe biti dobri domaćini, a potom da će na terenu zablistati i biti najbolji od najboljih, kakvi i jesu. Dođite svi da uživamo u dobrom basketu“, izjavio je Vučević.

Najbolji basketaši sveta Dušan Domović Bulut i Stefan Stojačić, upisali su Novi Sad na svetsku mapu ovog sporta, dok je reprezentacija Srbije, sačinjena takođe od Novosađana, četvorostruki šampion svetskog prvenstva u basketu.

Stefan Stojačić se zahvalio Gradu Novom Sadu koji je prepoznao značaj manifestacije, i to nakon pobede na svetskom prvenstvu na Filipinima kad su momci iz tima Srbije došli na ideju da po prvi put u našoj zemlji održe taj turnir.

„Svi smo presrećni zbog toga što je Novi Sad domaćin ovog takmičenja. Dušan Bulut i ja, kao predstavnici dve najbolje ekipe, i kao organizatori, ponosni smo što ćemo napokon moći pred našom publikom da predstavimo ono u čemu dominiramo u svetu, a to je ulični baske“, rekao je Stojačić.

Bulut se zahvalio svima koji su doprineli da se tako prestižna manifestacija održi u Novom Sadu, gradu koji je definitivno svetski centar uličnog basketa.

Basketaši iz 10 zemalja sveta biće deo dvodnevnog basket-spektakla u centru Novog Sada, na Trgu slobode 24. i 25. maja, a ulaz za sve posetioce je slobodan.

Basket 3×3 je novi olimpijski sport koji će prvi put biti predstavljen na Olimpijskim igrama u Tokiju 2020. godine.

(Tanjug)