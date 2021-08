Najveća senzacija Igara: Policajac rođen u Teksasu koji ne zna engleski

Italijan Lamont Marsel Džejkobs (26) senzacionalni je pobednik trke na 100 metara na OI-ju u Tokiju.

Yet again, even more history being made at #Tokyo2020

Lamont Marcell Jacobs is the first Italian 🇮🇹 to win the #Athletics – Men's 100m 👏#UnitedByEmotion | #StrongerTogether pic.twitter.com/unaSBWw8NJ

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) August 1, 2021