Naneli trojkom obezbedio Partizanu majstoricu protiv Studentskog centra

Košarkaši Partizana pobedili su večeras u Podgorici ekipu Studentskog centra sa 81:79 (19:21, 21:19, 20:23, 21:16) i tako izjednačili na 1:1 u četvrtfinalnoj seriji plej-ofa ABA lige.

Najzaslužniji za pobedu Partizana bili su Dante Egzum sa 24 i Džejms Naneli sa 23 poena, koji je pogodio i odlučujuću trojku na 6,5 sekundi pre kraja meča.

Njih dvojica su ujedno bili i jedini sa dvocifrenim učinkom u redovima crno-belih – Kevin Panter je postigao osam, a Alen Smailagić sedam poena.

U timu Studentskog centra istakao se Flečer Megi sa 15 poena, tri poena manje ubacio je Zvonimir Ivišić, dok je Nikola Pavličević utakmicu završio sa 11 poena.

Kao i prvu utakmicu u Beogradu, Studentski centar je bolje počeo i meč u Podgorici. Domaći tim je u prvom poluvremenu uglavnom bio u prednosti i kontrolisao dešavanja na terenu, posebno skok, dok su crno-beli imali velikih problema u napadu uz loš šut za tri poena.

Studentski centar je u drugoj četvrtini imao šest poena prednosti, ali se Partizan se u finišu poluvremena malo trgao, pa su ekipe na veliki odmor otišle rezultatom 40:40.

Domaći tim je drugo poluvreme počeo serijom 7:0 i stigao do najveće prednosti od početka utakmice, ali su crno-beli odgovorili serijom 10:3 za izjednačenje 50:50. Studentski centar je potom ponovo stigao do plus šest, da bi u poslednjih deset minuta meča ušao sa prednošću 63:60.

Partizan je početkom četvrte deonice poveo prvi put od početka utakmice (63:64), nakon čega je usledila neizvesna završnica u kojoj je Naneli postigao dve važne trojke, a drugu odlučujuću 6,5 sekundi pre kraja i tako crno-belima obezbedio majstoricu.

Odlučujuća utakmica ove serije na programu je u ponedeljak.

(Beta)

