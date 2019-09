Napoli šokirao prvaka Evrope, šou Halanda

Fudbaleri Napolija pobedili su Liverpul 2:0 u Napulju u derbiju prvog dana Lige šampiona.

Meč na San Paolu odlučili su Dris Mertens iz penala i Fernando Ljorente golovima u samom finišu, za drugi trijumf Napolija u dve godine nad sadašnjim prvakom Evrope.

🔥 Hat-trick hero! Erling Braut Håland becomes the 8th player to score a treble on his #UCL debut ⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/A0ZVqNRuWX

Taj meč sa klupe propratio je srpski reprezentativac Nikola Maksimović.

Vredi istaći i „het-trik“ Erlinga Halanda na debiju u Ligi šampiona za prvenac Salcburga nad Genkom 6:2 u istoj E grupi, za razliku od Dortmunda gde su mreže mirovale u susretu Borusije i Barselone.

RB Salzburg vs Genk: Six goals.

Napoli vs Liverpool, Borussia Dortmund vs Barcelona, Benfica vs RB Leipzig, Ajax vs Lille, Chelsea vs Valencia: One goal.#UCL

— Kristian Ross (@Kristian7Ross) September 17, 2019