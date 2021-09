Naslutio nesreću: Supruga kroz suze otkrila Šumaherove reči pre kobnog pada

Mihael Šumaher, jedan od najboljih vozača Formule 1 svih vremena, doživeo je 29. decembra 2013. godine tešku nesreću na skijanju u francuskim Alpima, kada je sišao sa staze i glavom udario u stene.

Od tada traje njegova borba za život i snimljen je film koji je emitovan na Netfliksu, i u kom je navedeno da je legendarni Šumi bio svestan u šta se upušta.

Voleo je adrenalin i hod po ivici, o čemu je supruga Korina na ivici suza govorila, čak insinuirajući da je Mihael naslutio da ne bi bilo dobro da skija.

Ipak, ostao je pri želji da se spusti.

„Nedugo pre Meribela rekao mi je da sneg nije optimalan. Mogli bi da odemo u Dubai i da skačemo padobranom, rekao je“, otkrila je Korina Šumaher.

Mihaelova supruga je u suzama nastavila da priča o tome.

„Nikad nisam okrivila Boga za to što se dogodilo. Bila je to samo loša sreća, najgora koja ti se može dogoditi. Ružno je reći, zašto se to događa Mihaelu i nama, zašto se događa drugima? Naravno, Mihael mi nedostaje svaki dan. Ali ne nedostaje samo meni. Nedostaje deci, porodici, svom ocu… Svima nedostaje. Ali Mihael je ovde. Drugačiji je, ali ovde i to nam daje snagu. Zajedno smo, živimo zajedno, radimo terapiju. Činimo sve da Mihaelu bude bolje i da mu bude udobno. I da jednostavno oseti našu porodicu, našu vezu. Šta god bilo, učiniću sve što mogu. Svi mi.“

