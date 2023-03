Natho: Vratilo nam se samopouzdanje, imperativ sve pobede do kraja sezone

BEOGRAD – Fudbaler Partizana Bibars Natho izjavio je danas da je cilj kluba iz Humske da pobedi na svim utakmicama do kraja sezone u Superligi Srbije.

Partizan je sinoć u Lučanima savladao Mladost 3:0 u meču 26. kola domaćeg šampionata.

„Veoma važna pobeda za nas posle koje moramo da nastavimo korak po korak, utakmicu, po utakmicu, pobedu, po pobedu. Vratilo nam se samopouzdanje i to moramo iskoristiti do kraja, da pobedimo i u sledećoj utakmici, dok ne odemo na pauzu. Potom da se odmorimo za nastavak sezone gde je imperativ da pobedimo svaku utakmicu do kraja“, rekao je Natho, prenosi zvanični sajt Partizana.

On je ove sezone postigao 12 golova u „crno-belom“ dresu. Izraelski fudbaler se na meču u Lučanima jednom upisao u listu strelaca.

„Lepo je postizati golove i imati dobru statistiku, ali je najvažnija pobeda na kraju utakmice. Nadam se da će ih biti još za pobede“, dodao je Natho.

Partizan će u narednom kolu SLS u petak igrati na svom terenu sa Radnikom iz Surdulice.

„Svesni smo toga, da smo mnoge bodove izgubili baš na domaćem terenu, na našem stadionu, ali to moramo da prevaziđemo. To je sasvim nova utakmica, ali sve zavisi od nas, kako uđemo u utakmicu“, izjavio je Natho, koji će se posle meča sa Radnikom priključiti selekciji Izraela.

Prvi gol za Partizan na sinoćnjem meču u Lučanima postigao je Svetozar Marković.

„Trenutno je najbitnije da pobeđujemo i da stičemo samopouzdanje kroz pobede. Što se tiče igre, uvek može bolje da se igra, ali kao što sam već rekao – trenutno je najbitnije da pobeđujemo! Vratilo nam se i samopouzdanje, što je doprinelo i da pobedimo sa 3:0“, rekao je Marković.

On je istakao da veruje da će Partizan u narednom meču slaviti protiv Radnika.

„Imamo pet dana da se pripremimo za sledeću utakmicu i da damo sve od sebe da pobedimo pred našom publikom. To nam je veoma važno“, dodao je Marković.

(Tanjug)

