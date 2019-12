Navijač utrčao na teren i ščepao Ronalda za vrat (foto, video)

Kristijano Ronaldo poznat je kao neko ko je veoma prijateljski nastrojen prema svojim brojnim fanovima, čak i onih koji utakmice njegovih klubova i reprezentacije koriste kako bi utrčali na teren, dotakli ga, zagrlili ili, što im je posebno prestižno, baš tokom utakmice s njim napravili selfi.

Ronaldo wasn't pleased with this pitch invader 🤬 #UCL #Juventus pic.twitter.com/SVPGDGZxjn

Međutim, jedan Ronaldov obožavalac je sinoć prevršio svaku meru. Po završetku meča zadnjeg kola Lige šampiona, u kojem je Juventus slavio pobedu od 2:0 nad Bajernom uz Ronaldov go, utrčao je na travnjak i zaletio se prema svom idolu.

Problem je što je zatim agresivno i grubo zaskočio Portugalca, hvatajući ga za vrat, i to Kristijano to nije očekivao i dok je gledao u drugom smeru. Jasno, Ronaldo je zbog ovog napada poludeo i počeo da urla na čoveka: „Jesi li ti normalan?“

Cristiano Ronaldo reacted furiously to a pitch invader grabbing his neck last night https://t.co/CuBxGh3qIl pic.twitter.com/UMPqBJv6ZL

