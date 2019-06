Navijači Rome prostački vređali Mihajlovića: Grafit mržnje u Rimu

Siniša Mihajlović preporodio je Bolonju prošle sezone i tako ponovno postao traženo trenersko ime u Italiji, špekuliše se čak i o mogućem preuzimanju Juventusa, ali postoje i oni koji na klupi svog kluba ne žele da vide srpskog stručnjaka.

Bolonju su mnogi već prežalili, a onda je pod Mihajlovićem izborila ostanak u ligi.

Posljednjih nekoliko nedelja italijanski mediji pišu da je Mihajlović jedan od kandidata za klupu Rome. Navijači Rome pokazali su što misle o tome, na jednom od zidova u Rimu osvanuo je grafit na kojem piše: „Mihajloviću, prljavi Srbine, Romanisti te mrze“.

Pare che gli ultras della #Roma non abbiano preso bene (per usare un eufemismo) le voci che vedrebbero il club giallorosso interessato a Sinisa #Mihajlovic come nuovo allenatore. #BFC #BolognaFC1909 #Bologna #SerieATIM pic.twitter.com/oFizyu18fE

— Zerocinquantuno Sempre Comunque (@ZO_it) May 31, 2019