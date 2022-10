NBA liga zbog Adetokumba možda stiže na Balkan

ABU DABI – Komesar NBA lige Adam Silver najavio je mogućnost da se predsezonske utakmice najjače košarkaške lige sveta ubuduće igraju i na Balkanu, a kako je naveo, za tu ideju lobira reprezentativac Grčke i as Milvoki Baksa Janis Adetokumbo, preneo je portal Jurohups.

„Voleli bismo da to napravimo. Znam koliko je to važno Janisu lično. Video sam i njegovu majku i njoj je takođe to važno. Probaćemo… Nije lako prebaciti te predsezonske utakmice preko bare, ali znamo koliko je to važno ne samo Janisu već i neverovatnim navijačima u Grčkoj. Probaćemo to da izvedemo“, izjavio je Silver za televiziju Cosmote prilikom gostovanja u Abu Dabiju.

NBA timovi su gostovali u Milanu, Istanbulu, Berlinu, Bilbau, Malagi, Rimu, Kelnu, Parizu, Lionu, Londonu, Tel Avivu…

(Tanjug)

