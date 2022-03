NBA se poklonio Nikoli Jokiću, posvetili mu film

Zvanični sajt NBA lige je posvetio sedmominutni mini-film Nikoli Jokiću. Film pod naslovom „NBA Exclusive: Nikola Jokic“ – ljubiteljima košarke priča priču o srpskom košarkašu koji će verovatno osvojiti i drugu MVP nagradu u dve sezone.

Nikola Jokic went from being the 41st pick in the NBA Draft to one of the best players in the NBA!

Watch the growth of Nikola Jokic in this week's episode of NBA EXCLUSIVE: https://t.co/3MbTsLfwrc pic.twitter.com/nwpSBnuRmC

— NBA (@NBA) March 17, 2022