Nebojša Jandrić novi trener Voždovca

BEOGRAD – Fudbalski trener Nebojša Jandrić novi je šef stručnog štaba Voždovca, saopštio je beogradski klub.

„Zadovoljstvo mi je i čast što sam došao u Voždovac, klub koji ima identitet i prepoznatljiv je na ovim prostorima po svojoj filozofiji rada i funkcionisanja. Drago mi je da su ljudi iz kluba prepoznali da sam baš ja taj koji odgovara profilom i da svojim radom mogu tu klupsku ideju i da sprovodim i na terenu. Sa nestrpljenjem očekujem i zvaničan početak rada sa ekipom. Do sada sam negovao taj ofanzivni pristup igri, što i statistički parametri pokazuju i verujem da me je to i preporučilo Voždovcu, te želim da tako i ostane!“, rekao je Jandrić.

On će na klupi Voždovca naslediti Aleksandra Lintu. Voždovac je prošle sezone osvojio peto mesto u Superligi Srbije.

Direktor Voždovca Miloš Mirković poželeo je novom treneru mnogo uspeha u radu.

„Smatram da smo napravili dobar izbor, s obzirom na to da se ljudski kvaliteti, a i fudbalska filozofija kluba i novog šefa struke poklapaju. Do početka sezone ostalo je još mesec dana, što je sasvim dovoljno vremena da zajedno upotpunimo tim i spremno dočekamo takmičenje u Superligi. Jandrić će od sutra i zvanično početi sa radom i treninzima, a ja mu u ime kluba želim mnogo sreće i uspeha“, poručio je Mirković.

(Tanjug)

