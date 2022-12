Nejmar poslao poruku Titeu: Imali smo lepih trenutaka, ali i onih koji bole

DOHA – Fudbaler Pari Sen Žermena i brazilski reprezentativac Nejmar, poslao je poruku bivšem selektoru „karioka“ Titeu, koji je podneo ostavku posle eliminacije u četvrtfinalu Svetskog prvenstva u Kataru.

Tite je preuzeo selekciju Brazila 2016. godine, a na dva Mundijala nije uspeo da osvoji titulu sa nacionalnim timom. On je podneo ostavku pošto Brazil nije uspeo da se plasira u polufinale SP u Kataru.

Nejmar se oglasio na Instagramu i poslao poruku podrške bivšem selektoru.

„Pre nego što smo se upoznali, igrali smo jedan protiv drugog mnogo puta. I znaš šta? Mislio sam da si dosadan. Učinio si sve da me pobediš, čak si i loše govorio o meni. Ipak, sudbina je smešna. Tebe je stavila za trenera, a meni dala broj 10“, napisao je Nejmar.

On je istakao da je znao da je Tite dobar trener.

„Upoznao si me i znaš ko sam, a to mi je bitno. Ovo pišem da ti se zahvalim za sve, za sve lekcije koje si me naučio, a toga je bilo puno. Uvek ćeš da budeš jedan od najboljih trenera koje sam imao. Imali smo lepih trenutaka, ali smo imali i onih koji su jako boleli. Ovaj poslednji će nas još dugo boleti“, dodao je brazilski fudbaler.

Nejmar je naveo da je Brazil nezasluženo ostao bez šansi da se bori za titulu u Kataru.

„Zaslužio si pehar šampionata sveta, zaslužili smo ga svi mi zbog svega što smo učinili i svega čega smo se odrekli kako bismo pokušali da ostvarimo svoj najveći san. Bog nije tako hteo. Hvala, profesore Tite i veliki zagrljaj“, zaključio je Nejmar.

(Tanjug)

