Nejmarov agent odbacio spekulacije o povratku u Santos

Pini Zahavi, agent fudbalera Al Hilala Nejmara, odbacio je spekulacije medija da će se njegov klijent vratiti u brazilski fudbal.

Brojni mediji preneli su da Nejmar pregovara sa saudijskim klubom o raskidu ugovora kako bi se vratio u Santos, ali je Zahavi rekao da je 32-godišnji brazilski fudbaler srećan u Al Hilalu i da nema pregovora o raskidu saradnje.

Međutim, brazilski novinar specijalizovan za transfere Sesar Luis Merlo naveo je na mreži X da je dogovor Nejmara i Santosa blizu, preneo je danas sajt Gol.

Takođe i beIN Sports preneo je da postoji mogućnost da se Nejmar vrati u Santos, koji je ove sezone osvojio Seriju B i izborio povratak u najelitnije takmičenje u Brazilu.

Nejmar je karijeru počeo u Santosu, za koji je od 2009. do 2013. godine odigrao 225 utakmica, postigao 136 golova i imao 64 asistencije. On je predvodio ekipu do trofeja u Kupu Brazila 2010. godine, Kupa Libertadores 2011. godine i godinu dana kasnije do Rekupa Sudamerikana.

Najbolju sezonu imao je 2011/2012 u kojoj je u 49 utakmica postigao 44 gola i imao 17 asistencija.

Sa mnogo uspeha igrao je za Barselonu, odakle je 2017. godine za rekordnih 222 miliona evra prešao u Pari Sen Žermen. Pariski klub napustio je 2023. godine i prešao u Al Hilal.

Nejmar se 21. oktobra vratio na teren posle jednogodišnje pauze zbog povrede ligamentata i meniskusa, ali je ponovo na pauzi do šest nedelja zbog povrede tetive.

U Brazilu se spekulisalo da bi Nejmar mogao da potpiše za Palmeiras, ali je tu mogućnost odbacila predsednica kluba Lejla Pereira.

„Želim da uložim u nekoga ko može odmah da igra, ko može sutra da igra ako trener to odluči. Palmeiras nije medicinsko odeljenje. Neću prihvatiti potpisivanje ugovora sa igračem koji ne može odmah da igra“, rekla je nedavno Pereira.

Nejmarov ugovor sa Al Hilalom ističe sledećeg juna.

(Beta)

