Nejtan Džons novi menadžer Sautemptona

SAUTEMPTON – Velški stručnjak Nejtan Džons postavljen je za novog menadžera Sautemptona, saopštio je danas klub na svom sajtu.

„Stvarno sam ponosan što sam dobio ovu priliku. Znam puno o klubu još iz vremena kada se igralo na stadionu Del, do dolaska ovde na Sent Meri, to je predivan klub“, izjavio je Velšanin na promociji.

Džons je u prethodnom periodu vodio Luton u Čempionšipu, sa kojim je prošle sezone došao do plej-ofa za plasman u Premijer ligu.

On će na klupi zameniti Ralfa Hazenhitla, koji je smenjen pre tri dana zbog loših rezultata.

Sautempton se trenutno nalazi na 18. mestu na tabeli Premijer lige sa 12 bodova.

(Tanjug)

