Nemanja Vidić prvi Srbin među legendama (foto)

Kompanija „EA Sports“ saopštila je imena 11 igrača koji će se u video-igri FIFA 21 naći kao legende, odnosno ikone fudbala. Na listi je i nekadašnji srpski defanzivac Nemanja Vidić.

Pored njega, biće ubačeni i Erik Kantona, Petr Čeh, Ćavi, Fernando Tores, Samjuel Eto, Filip Lam, Ferenc Puškaš, Bastijan Švajnštajger, Davor Šuker i Ešli Kol i sve njih ćete moći da koristite u vašem Ultimejt timu.

Nemanja Vidic will be in the new #FIFA21 game 👊 #mufc | @EsportsNath https://t.co/RlqcM6crBQ

— Man United News (@ManUtdMEN) August 11, 2020