Nenadić: Razlika bitna koliko i pobeda; Faje: Zaslužili smo

BEOGRAD – Košarkaš Crvene zvezde Nemanja Nenadić, posle sinoćne pobede nad Partizanom (84:63) i plasmana u finale ABA lige, izjavio je da je visoka razlika bitna koliko i sam trijumf.

„Jako važna pobeda za nas, pre svega psihološki. Značajna nam je i ova rezultatska razlika, nije bitna samo pobeda. Možda smo mogli da završimo ranije i da bude 2:0, ali šta je tu je. Idemo u finale, spremamo se za to i hoćemo da stignemo do cilja, što je prvo mesto“, rekao je Nenadić novinarima posle meča.

Nenadić priznaje da nije očekivalo toliko ubedljiv trijumf.

„Nije malo 20 poena razlike. Nisam to očekivao, sa Partizanom smo do sada igrali na jednu, dve lopte. Ali, bolje ovako. Ovo nam samo daje dodatnu motivaciju da nastavimo da radimo i da se pripremimo za finale“, rekao je on.

Osvrnuo se na svoj debi u derbijima.

„Svaku utakmicu sam očekivao da uđem i bio sam spreman za ovu. Najbitnije je da smo pobedili. Osećaj je fenomenalan, pogotovo pred ovolikom publikom. I njima bih da se zahvalim“, zaključio je Nenadić.

Njegov saigrač Mohamed Faje istakao je da je dobar osećaj nakon plasmana u finale.

„Naporno smo radili tokom cele nedelje da bismo dobili ovu utakmicu i to smo uradili. Srećni smo zbog prolaska u finale. Imali smo pomoć navijača i ceo tim je dobro igrao. Mislim da smo zaslužili ovo. Sada ćemo se pripremiti za finale“, rekao je Faje posle meča.

Krilni centar crveno-belih istakao je i da je pobeda sa velikom razlikom dobra za saompouzadnje.

„Bili smo spremni za utakmicu. U košarci možete sve da očekujete, ali mi smo uradili šta je bilo potrebno i znali smo šta treba da uradimo da bismo pobedili. Ova rezultatska razlika utiče na naše samopoudanje i činjenica da smo ovako težak i važan meč uspeli da dobijemo ovako ubedljivo“, rekao je Faje koji se osvrnuo i na izostanak Džo Reglenda iz tima zbog povede.

„Bilo nam je potrebno vremena da se naviknemo da to da nije sa nama na parketu. Ali, uspeli smo da napravimo izmene koje su nam omogućile da dobijemo ovaj meč“.

Prva utakmica finala ABA lige sa pobednikom iz duela Cedevita – Budućnost na programu je 12. aprila, a Crvena zvezda će taj meč najverovatnije igrati u hali u Železniku.

„Ne znam ko će pobediti, ali mi imamo skoro nedelju dana da se spremimo za prvu utakmicu. Trener će uskoro izneti svoj plan. Radićemo naporno cele nedelje da bismo se spremili. Tek sada smo saznali gde ćemo igrati u petak. Dobar je osećaj igrati u „Pioniru“, nismo izgubili mnogo mečeva ovde. Videćemo šta će da bude“, zaključio je Faje.

(Tanjug)