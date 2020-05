Neobično prijateljstvo Rodmana i Kima: Jeli smo, pili, a onda je su došle devojke (foto)

Legendarni košarkaš i jedan od najboljih krilnih centara u istoriji NBA lige Denis Rodman je u razgovoru s Majkom Tajsonom govorio o druženju sa velikim prijateljem i liderom Severne Koreje Kim Džong-unom.

— New York Post (@nypost) May 12, 2020

Dennis Rodman describes wild night of 'hotties and vodka' with Kim Jong Un https://t.co/7JVIonTXH7 pic.twitter.com/dOmjGZe9hY

Rodman je najpre rekao da u Kimu ima prijatelja za ceo život.

– Da se razumemo, pre toga nisam imao pojma ko je Kim Džong-un – rekao je.

Prvobitno je najbolji košarkaš svih vremena Majkl Džordan odbio da na poziv lidera dođe u Severnu Koreju da odigra egzibicionu utakmicu sa Harlem Glubtrotersima, ali je Rodman 2013. godine prihvatio pozivnicu.

– Mislio sam da ću imati autobiografsku izložbu i igrati košarku – rekao je i dodao:

– Rekao sam svom menadžeru: ‘Idem tamo sve dok sam bezbedan. Bilo je sjajno, kad izađete iz aviona, tamo je crveni tepih – otkrio je košarkaš.

Potom je doživio neobičnu situaciju.

– Više od 22 hiljade Severnokorejaca je ustalo i počelo da tapše. Zatim sam pozdravio publiku, a neko mi govori: ‘Ne, to je za njega’, pokazavši na Kim Džong-una. Pitao sam ih ko je taj tip, a oni su mi rekli da je to njihov vođa.

Nakon utakmice, Kim Džong-un lično je pozvao Rodmana na „večeru, karaoke i votku“.

Did you know that Dennis Rodman and Kim Jong Un are best mates?

Rodman is a former a former basket ball star in USA 🇺🇸 pic.twitter.com/25ppCGHFUG

— best antony (@bestantony1) May 8, 2020