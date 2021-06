Neprocenjiva reakcija dečaka na Novakov poklon (video)

Novak Đoković, najbolji teniser sveta, usrećio je mnoge osvajanjem Rolan Garosa, ali jedan dečak sa tribina stadiona ​„Filip Šatrije“ posebno će pamtiti 13. juna 2021. Đoković je posle meča sa Stefanosom Cicipasom odlučio da pokloni reket detetu koje ga je bodrilo tokom velikog finala.

Đoković je trijumfom nad Stefanosom Cicipasom osvojio 19. Grend slem titulu, a posle završnog poena otišao je do tribina i uručio je reket detetu.

Reakcija ovog mališana jedna je od najlepših stvari koje ćete videti ovih dana. Nije mogao da veruje, skakao je od sreće, a Đoković je posle na konferenciji za medije objasnio potez.

Amazing moment of Novak Djokovic handing his French Open title winning racket to a young boy. pic.twitter.com/zOHOXa53bp — Darren Rovell (@darrenrovell) June 13, 2021

​„Ne poznajem to dete, ali me je tokom celog meča bodrio, čak mi je nudio i neke savete u vezi taktike. Ako neko zaslužuje reket, to je onda on“, rekao je Đoković.

Srpski teniser još jednom je pokazao koliko veliko srce ima i koliko je, samim tim, veliki čovek.

(Sputnjik)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.