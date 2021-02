Neuspele provokacije: Đoković morao da prekine novinarku nakon šokantnog pitanja

Novak Đoković je toliko ubedljivo slavio na startu Australijan opena da bi termin „prošetao se kroz prvo kolo“ bio potpuno netačan jer je više projurio.

Srbin je 14. put u karijeri porazio Žeremija Šardija koji za ovih 12 godina rivalstva nije uspeo da osvoji niti jedan gem protiv Đokovića koji je posle meča imao malu neprijatnu situaciju.

"What do you mean I got frustrated [in isolation] ?" 😅#Djokovic pic.twitter.com/gEvMiWP1gP

— Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) February 8, 2021