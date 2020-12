Neviđen skandal i prekid utakmice LŠ, sudija uvredio igrača na rasnoj osnovi (video)

Utakmica poslednjeg kola grupne faze Lige šampiona između PSŽ i istanbulskog Bašakšehira prekinuta je zbog rasizma u 22. minutu utakmice

Demba Ba igrač turskog kluba dobio je crveni karton i iako je bio na klupi,verovatno zbog prigovora.

BREAKING: THE diallogue between the refs in full: 'The black one over there. Go and check who he is. The black one over there, it's not poasible to act like that' #PSGBAS pic.twitter.com/5ZUQfcEIkG

— Emanuel Roşu (@Emishor) December 8, 2020