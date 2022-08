Nevil poručio Ronaldu: Kaži istinu navijačima Junajteda!

MANČESTER – Bivši fudbaler Mančester junajteda Gari Nevil zatražio je od nekadašnjeg saigrača Kristijana Ronalda da odmah navijačima „crvenih đavola“ kaže istinu o dešavanjima u klubu sa „Old traforda“, prenosi „Skaj sport“.

Ronaldo se ranije danas oglasio i saopštio da mediji šire neistine o njemu. On je najavio da će u intervjuu za nekoliko nedelja saopštiti šta se stvarno dešavalo u klubu, kao i da li je želeo da napusti Mančester junajted.

„Zašto najbolji igrač svih vremena (to je moje mišljenje) mora da čeka dve nedelje kako bi navijačima Mančester junajteda rekao istinu? Izađi sada i pričaj. Klub je u krizi, a vođe moraju da progovore. On je jedini koji može da se uhvati u koštac s ovom situacijom“, rekao je Nevil, koji je igrao sa Ronaldom u Mančester junajtedu od 2003. do 2009. godine.

Mančester junajted je prošle sezone osvojio šesto mesto u Premijer ligi. Klub sa „Old traforda“ je loše startovao u novoj sezoni, pošto je doživeo dva poraza od Brajtona i Brentforda.

(Tanjug)

