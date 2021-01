Ni policija nije sprečila navijača iz Srbije da pozdravi Novaka Đokovića (video)

Novak Đoković, najbolji teniser na svetu, još jednom je pokazao ljudskost i prizemnost.

Sjajne scene stigle su iz Adelejda gde se Đoković nalazi u dvonedeljnom karantinu pred početak australijske turneje.

Prvi reket sveta provešće četrnaest dana u izolaciji pre nego što bude igrao egzibicioni turnir, a potom i ATP Kup i Australijan open.

A tennis fan shooed away from Novak Djokovic's Adelaide quarantine hotel got a surprise this afternoon as the star emerged on his balcony for a chat. pic.twitter.com/kX1bPavgcD

