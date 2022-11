Niko kao Novak: 11 istorijskih rekorda Đokovića u samo jednom meču (foto)

Novak Đoković pobedio je Kaspera Ruda sa 7:5, 6:3 u finalu Završnog mastersa u Torinu i završio godinu na petom mestu ATP liste. Osvojio je svih 1.500 bodova u Torinu, slavio je na pet susreta i tako najavio još jednu fantastičnu sezonu u 2023. godini.

To my wife & children, family, team, sponsors, fans, everyone who stuck with me this year .. the journey has been challenging & we’ve endured a great deal together. I’m humbled by your support & grateful that it got us to this moment. Thank you from the bottom of my heart 🙏🏼❤️🏆 pic.twitter.com/P9zQhl7O3b

— Novak Djokovic (@DjokerNole) November 20, 2022