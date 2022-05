Nikola Jokić već je najbolji košarkaš sveta, a uskoro će postati i najbogatiji

Kada su ga u noći drafta 2014. Denver Nagetsi izabrali kao 41., Nikola Jokić spavao je kod kuće u Somboru. Da je bio budan, ne bi ni vidio taj trenutak u prenosu uživo jer su Amerikanci taman puštali reklamu za takose. Možda bi prikladnije bilo samo da su se na ekranu vrteli masni burek i dvolitra koka-kole, u kojima se davio kao klinac.

Priča o debelom klincu koji je kao 16-godišnjak putem Fejsbuka uzalud zvao prijatelje na basket već je dobro poznata ne samo u balkanskim nego i u američkim krugovima, ali ove nedelje dobila je novi element nakon što je sveprisutni i uvek dobro obaviješteni ESPN-ov novinar Adrian Vojnarovski nekoliko dana pre službene objave otkrio da je Jokić drugu godinu zaredom proglašen najkorisnijim igračem NBA lige.

Ako je prošle godine titulu zaradio jer su se protivkandidati eliminisali, što zbog povreda, što zbog pada forme, ove godine pobedio je u dosta tesnijoj konkurenciji fantastičnih Džoela Embida i Janisa Adetokumba i postao 15. košarkaš u istoriji koji je ovu nagradu osvojio više od jednom, a 13. koji je primio dvaput zaredom.

Čime je Jokić zaradio najveće priznanje drugu godinu zaredom?

Prvi put u istoriji Amerikanci su bez najvrednije individualne nagrade četiri godine zaredom jer njegova druga titula dolazi nakon što je dva puta slavio nigerijski Grk Adetokumbo. Poslednji američki MVP bio je Džejms Harden 2018. godine.

Šta je Jokić ove sezone učinio da zaradi tu čast drugu godinu zaredom? Proseci od 27.1 koša i 13.8 skokova najbolji su mu u karijeri, a sa 7.9 asistencija bio je osmi dodavač lige. Postao je prvi košarkaš u istoriji koji je u sezoni postigao više od 2000 koševa, 1000 skokova i 500 asistencija.

Prvi je sezonu završio s prosekom od barem 25 poena, 13 skokova i sedam dodavanja. Prvi je u istoriji predvodio svoju ekipu u poenima, skokovima, asistencijama, ukradenim loptama, blokadama i procentu šuta otkako se vode sve te statistike (1973./74.).

Prvi je igrač od sezone 1969./70., otkako se poredak bazira na prosecima, koji je završio među najboljih 10 u ligi u poenima, skokovima, asistencijama i procentu šuta. Osim toga, samo je Vilt Čejmberlen pre njega ostvario više od 25% skokova i asistencija svoje ekipe u sezoni (1967./68.) i samo je on među centrima završio sezonu (dvaput) s više od Jokićevih 19 tripl-dablova.

Njegovi Nagetsi bili su tek šesti, ali bez njega bi verovatno bili najgori

Srpskog centra na kraju nije koštala ni činjenica da su njegovi Denver Nagetsi regularni deo sezone završili tek na šestom mestu Zapada, što je obično crvena zastava za glasače, koji skoro redovno glasove daju zvezdama iz neke od tri prvoplasirane ekipe u konferenciji.

U modernoj istoriji samo je Rasel Vestbruk postao MVP iz tako loše plasiranog kluba kada je 2017. šarmirao svet prvim tripl-dabl prosekom za više od 50 godina. Bilo je to u sezoni nakon što je Kevin Durant Oklahoma City Thunder zamenio Golden State Warriorsima.

Jokić je na drugačiji način ostao bez najboljih saigrača, Džamal Mari je zbog povrede propustio celu sezonu, a mladi, 200 miliona dolara teški Majkl Porter Jr. odigrao je svega 10 utakmica. Ostatak ekipe bez Jokića bi bio kandidat za samo dno NBA lige, a on je takvu ekipu odveo do čak 48 pobeda.

„Ono što je Nikola Jokić uradio ove sezone s ovom ekipom, uz sve što je prošla, zaista je neverovatno. Prošle godine je bio dobar, ali ove je bio još bolji“, rekao je trener Nagetsa Majkl Maloun.

Kada se sledeće sezone vrate Mari i Porter, oni će biti najveća pojačanja za Denver i značajno će rasteretiti Jokića, što će sigurno ostaviti trag na njegovim brojkama, ali ako Nagetsi s njima ostvare 10-ak pobeda više, biće jedna od najboljih ekipa lige i tako zadržati somborskog asa u igri za „hat-trick“ MVP titula.

Čeka ga najveći ugovor u NBA istoriji

Ali dok se o takvom raspletu iduće sezone ipak može samo nagađati, ono što je sasvim sigurno je da će Jokić ovog leta potpisati novi ugovor, koji će u trenutku aktivacije biti najveći u istoriji NBA lige.

Iduća sezona biće mu poslednja petogodišnjeg ugovora vrednog 147 miliona dolara i u njoj će zaraditi oko 32.5 miliona. Ali već u julu može potpisati produženje, a s obzirom na dosadašnje uspehe i nagrade, ima pravo na takozvani supermax, odnosno najveći mogući ugovor koji će mu tokom pet godina doneti više od 250 miliona dolara.

Tačna visina supermaxa zavisi od visine salary capa, koji raste svake godine. Prema ovogodišnjem salary capu, Jokićev supermax iznosio bi 254 miliona dolara, ali s obzirom na očekivano povećanje između tri i 10 posto za sezonu 2023./24., u kojoj bi Jokićev ugovor krenuo, mogao bi da dosegne čak 273 miliona. U svakom slučaju to će biti najveći ugovor u NBA istoriji.

Dokazao je da je najbolji svima osim sebi

A istorija je puna primera sportista koji se nakon ovolikih uspeha i tolikog osiguranog novca jednostavno zadovolje i izgube motivaciju da budu još bolji i uspešniji. Flegmatični Jokić ponekad deluje kao neko ko bi se najradije odmakao od slave i pritiska i povukao na farmu s porodicom i konjima. Ali utisak vara jer Jokić ima svoju unutrašnju motivaciju.

„Uvek mislim da je protivnik bolji od mene. Imam samopouzdanja, ali nemam tu drskost da kažem za sebe da sam najbolji. Mislim da me to nekako goni, želja da se nadmećem s nekim i što ne mogu prihvatiti da sam bolji, nego moram to i dokazati“, rekao je Jokić u intervjuu krajem prošle godine.

Dok je tako, nema straha. Samo, kako se nagrade gomilaju, sve će mu biti teže da pobegne od činjenice da zaista jeste najbolji. Svima ostalima to je već dokazao.

