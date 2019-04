Nikolić: Ulog veliki, pobediš ili završavaš. . . .

BEOGRAD – Košarkaš Partizana Aleksej Nikolić rekao je da očekuje tešku utakmicu sa Crvenom zvezdom u trećem susretu polufinalne serije plej-ofa ABA lige.

„Kao i svaka dosad mislim da će biti teška i fizički naporna utakmica. Mislim da će biti dosta kontakata u napadu i da će se svaka odbrana tretirati kao najbitnija u sezoni. Ulog je veliki ili pobediš ili završavas ABA ligu. Spremamo se na taj način za utakmicu“, rekao je Niklić novianrima u hali „Aleksandar Nikolić“.

Bek Partizana ističe da će i treći susret možda rešiti jedna lopta.

„Svaki napad i svaka odbrana će biti bitna i mislim da će i ovaj meč možda ići na jednu loptu. Nikad se ne zna. Treba da razmisljamoo o sebi da idemo na pobedu“, rekao je on.

Meč sa Crvenom zvezdom za Partizan je možda jedna o najvažnijih utakmica u polednih pet godina.

„Iskreno, ne znam da li smo nešto mnogo razmišljali o tome. Samo smo u ritmu utakmice i spremamo se kao da je poslednja utakmica. Znamo šta je ulog i samo o tome razmišljamo“.

Nikolić je objasnio i koliko je pshihički teško što je period između utakmica sedam dana.

„Specifično je zbog svega, a s druge strane mislim i da je dobro što imama dovoljno vremena da popravimo neke greške i da nadogradiš dobre stvari. Ima i dobrih i loših strana“, rekao je on.

On je objasnio i koliko je opterećenje što se majstorica igra pred navijačima Crvene zvezde, a koliko saopštenja iz oba kluba.

„Iskreno, nisam ni čitao saopštenja i ne znam o čemu se radi. Biće vruć teren kao i na prvoj utakmici. Očekujem i jaču atmosferu. Na kraju, mi igramo na terenu i to je ono što se broji“, rekao je Niklocih.

Istakao je da je crno-belima prednost u duelu sa Zvezdom može da bude to što su mlad tim.

„Tokom sezone sam govorio da to što smo mlad tim, da tu energiju koju imamo i ako je pokažemo na pravi način, mislim da da oni možda teško odgovore na to. Opet, u ovakvim utakmica gde se igra za finale bitni su detalji i sitnice. Moraćemo da budemo oprezni i spremni na sve“, rekao je Nikolić i dodao da se i on i ekipa dobro osećaju.

„Dobro se osećam, dobro tempiram formu kao i ostatak tima. I poslednje dve utakimice kada smo izašli na teren dobro smo se osećali. Mislim da nema preteranih problema.

Plejmejker Partizana govorio je govorio i koji je tim pod većim pritiskom.

„I mi nismo imali popravni na prošloj utakmici. Malo je pritisak na njima, ali ne treba previše razmišljati već uživati u ovoj poziciji da možemo da se borimo za finale ABA lige“, zaključio je Nikolić.

(Tanjug)