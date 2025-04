Noris: Moram da promenim stil vožnje

Vozač Meklarena Lando Noris rekao je da će od predstojeće trke Formule 1 za Veliku nagradu Saudijske Arabije morati da promeni stil vožnje pošto ga bolid na to tera.

Posle četiri trke u šampionatu Noris je prvi sa tri boda više od timskog kolege Oskara Pjastrija i osam bodova više od trećeplasiranog Maksa Verstapena iz Red Bula, ali nije u potpunosti zadovoljan svojim bolidom.

Posle velikih poteškoća, prošlu trku u Bahreinu završio je na trećem mestu, a tada je rekao da nije ni blizu svojih mogućnosti u odnosu na prošlu godinu.

„Imam drugačiji pristup kako bih ostvario bolji nastup. Nateran sam da vozim na drugačiji način, onako kako to nisam navikao i to uopšte nije za mene normalno. Ništa nije garantovano. Nije baš da će mi se stvari poklopiti i da ću se odjednom divno osećati. Ali mislim da sada bolje razumem stvari i nadam se da će mi to dati samopouzdanje. Verujem u nas kao tim koji pokušava da izvuče najviše iz bolida“, rekao je Noris, preneo je Skaj.

Posle prve trke Noris je imao 23 boda više od Pjastrija, koji je smanjio zaostatak pobedama u Kini i Bahreinu.

Noris je posle trke u Bahreinu uzeo slobodno kako ne bi razmišljao o takmičenju. On nije precizirao gde bi trebalo da se poboljša, ali misli da ne izvlači dovoljno iz bolida.

„Neću moći da vozim kao prošle godine i onako kako znam da sam dobar, što je čudno reći u mojoj sedmoj sezoni u Formuli 1. Ali i dalje učim. Bolid je drugačiji, moraću da se prilagodim na neprijatne načine“, dodao je britanski vozač.

Prošle godine imao je osam pol pozicija, a ove sezone bio je najbrži u kvalifikacijama samo u Australiji.

Najbolji rezultat u Saudijskoj Arabiji mu je sedmo mesto.

„Moj nivo samopouzdanja na kraju prošle sezone bio je veoma visok, samo zato što sam razumeo bolid. Shvatao sam kako da ga vozim i mogao sam savršeno da izvršim sve. Sada ne mogu, pošto moj način vožnje uopšte ne odgovara ovom bolidu i mrzim što ne znam kako da izađem i nastupim u kvalifikacijama“, rekao je.

Kvalifikacije za trku za Veliku nagradu Sausijske Arabije u Džedi na programu su u subotu od 19 časova, a trka je u nedelju takođe od 19 časova.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com