Novak bez finala u Londonu, Tim bolji u taj-brejku (video)

Najbolji teniser sveta Novak Đoković nije uspeo da se plasira u finale završnog ATP finala u Londonu, pošto je danas posle velike borbe izgubio od Austrijanca Dominika Tima 7:5, 6:7 (10:12), 7:6 (7:5).

