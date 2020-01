Novak Đoković doživeo peh samo dan pred početak AO (foto)

Samo dan pred početak Australijan opena drugi teniser sveta Novak Đoković ostao je bez važnog člana stručnog štaba Krega O’Šenesija.

It’s been a brilliant three years working with Novak, winning four Slams & dominating the game as world No. 1. We are moving in different directions in 2020. Massive love to #nolefam – you guys rock! ✌️ pic.twitter.com/LDbzihWqWb

— Craig O'Shannessy (@BrainGameTennis) January 19, 2020