Novak Đoković je šampion Tokija (video)

Najbolji teniser sveta Novak Đoković osvojio je titulu na turniru u Tokiju, pošto je danas u finalu savladao Australijanca Džona Milmana 6:3, 6:2.

DJOKOVIC DOMINATES IN TOKYO 💪

@DjokerNole defeats John Millman to win a title on tournament debut for the 10th time in his career 🙌

