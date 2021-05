Novak Đoković otkrio koji fakultet želi da upiše

Novak Đoković je u velikom intervjuu za jedan italijanski list govorio šta roditeljstvo predstavlja za njega, panovima za budućnost ali i tome zašto sebe ne vidi u politici iako se svim srcem bori za promene.

„Priznajem: biti roditelj je najteži posao na svetu. Ali istovremeno i ogromna radost. To je velika odgovornost koja čini da rastete kao osoba. Porodica je uvek bila sve za mene, kada sam bio mali roditelji su me podržavali, žrtvovali su svoje živote da mi obezbede sve što mi je bilo potrebno i da ostvarim ono što sam želeo i što sam ostvario 2011. godine: Osvojio sam Vimbldon i postao broj 1 na svetu, to su bila moja dva najveća sna. Kada sam postao otac, sve se promenilo. Danas nisam više ja prioritet, već moja deca, kada nisam na terenu ja sve vreme posvećujem njima. Imam druge projekte, ali poslovi su sekundarni“, rekao je Đoković.

O planovima za budućnost nakon završetka karijere i daljem školovanju, svetski broj 1 je rekao:

„I dalje želim da idem na fakultet. Ne znam da li će to biti sledeće godine ili za pet godina, ali sigurno želim da dobijem barem diplomu osnovnih studija. To što nisam uspeo da uradim to kao mladić me rastužuje, iako sam veoma zahvalan za sve što sam imao. Na kraju dana, fakultet ne postoji samo za decu, može da se ide na predavanja i posle 40. godine. To je kuća znanja, a ja sam veoma radoznao. Tema koja me najviše zanima je svakako zdravlje, veoma široko polje. Ali, želim da studiram antičke civilizacije i arheologiju. U ovom periodu želim da razumem ono šta može da me najviše zanima. Danas, možete mnogo toga da uradite onlajn, što je možda i najbolja opcija za mene jer sam teniser i tata.“

Obrazložio je i zbog čega trenutno nema nameru da ulazi u političke vode.

„Već sam bio uključen u politiku, u tenisu. Borio sam se deset godina da se igračima dâ pravo glasa i video sam da je politika čudan svet, što mi se nikako ne dopada. Prljav sistem. Nisam za to što vidimo u gotovo svim modernim zemljama, u našoj takozvanoj demokratskoj civilizaciji. Više od politike, oni mi se čine kao interesi korporacija. Nisam spreman da pričam o politici, ali kao neutralni posmatrač moram da kažem da smo izgubili pravu demokratiju godinama ranije. Današnja privreda znači mnogo više, partizanski interes, ne nalazim sebe u tome. Ako mi srce ne bude reklo da mogu pozitivno da utičem na ljude, to neću raditi. Ali moja budućnost je otvorena za sve. Sigurno ću podržati moju zemlju i izvan terena, osećam se blizak Srbiji i imam interese i van sporta“, rekao je Đoković.

