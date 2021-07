Novak Đoković srušio još jedan veliki rekord (foto)

Novak Đoković postao je igrač s najvećim procentom pobeda u Open eri tenisa.

Winning the first 3 matches at @Wimbledon 🇷🇸 Novak Djokovic has temporarily exceeded 🇪🇸 Rafael Nadal in the winning matches percentage: 964-195 (83.17 %) vs 1027-208 (83.15 %). This is an Open Era record#Wimbledon pic.twitter.com/oLzViIJ09L

— TennisMyLife (@TennisMyLife68) July 4, 2021