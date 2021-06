Novak dočekan u Beogradu uz trubače i vatromet (video)

Novak Đoković, najbolji teniser sveta, u ponedeljak uveče je stigao u Beograd posle osvajanja Rolan Garosa, njegovog 19. Grend slem trofeja, koji je proslavio uz trubače, vatromet, porodicu i navijače.

Đoković se u rodni grad vratio dan posle velikog trijumfa u finalu Rolan Garosa, kada je neverovatnim preokretom uspeo da savlada petog igrača na ATP listi Stefanosa Cicipasa, sa 3:2 u setovima.

Đoković je time stigao do 19. Grend slem trofeja i sada ima jedan manje od rekordera, Rodžera Federera i Rafaela Nadala.

Look who’s back in Belgrade tonight, at his restaurant, to add the (miniature) @rolandgarros trophy to the collection 😁🥳👏🏻❤️

It’s obviously @DjokerNole 🥳 @NovakFanClub #NoleFam #Djokovic

