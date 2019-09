„Novak i Rafa će sigurno osvojiti po 20 Gren slemova“

Goran Ivanišević već neko vreme nalazi u timu Novaka Đokovića i smatra da je Srbin superiorniji u odnosu svoja dva najveća protivnika, Rafaela Nadala i Rodžera Federera.

– Možemo da to kažemo i na ovaj način: da igraju njih trojica svoju najbolju igru, u osam od 10 mečeva Novak bi ih pobedio. On je najkompletniji igrač iz ‘velike trojke’ – tvrdi osvajač Vimbldona iz 2001. godine.

O trci za rekord po broju osvojenih Gren slemova, Ivanišević kaže:

– Rafa će definitivno osvojiti još trofeja na Rolan Garosu i preći broj od 20, a i Novak će ih osvojiti preko 20 sigurno. Što se Rodžera tiče, tu se ne može predvideti. On i dalje razmišlja o Vimbldonu i tome da su ljudi već tada pričali da ima 21 Gren slem trofej. To ga boli, ali on se sigurno nada još jednom.

Hrvat se osvrnuo na neke poteze u svojoj karijeri i svojoj igri, i kaže da je ostvario „80 procenata svog potecijala“ kao i da je mogao drugačije da pristupi svojoj karijeri te da bi zbog toga sigurno osvojio još neke Gren slem turnire, potput Vimbldona 1992. i 1998. godine.

– Imao sam teoriju da je loše izgubiti polufinale, ali da je sasvim ok ako izgubite u finalu, što je svakako pogrešno – kaže Ivanišević.