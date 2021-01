Novak iz karantina: Molim vas, oslobodite nas (video)

Novak Đoković, najbolji teniser sveta, uputio je poruku svojim navijačima sa terase hotelske sobe u kojoj „izdržava“ karantin.

Grupa njegovih navijača se okupila ispred hotela u Adelajdu u kom se nalazi, kako bi pokušala da stupi u kontakt sa srpskim igračem.

Novak je smešten u tom hotelu kao „privilegovani“ učesnik predstojećeg Australijan opena koji startuje 8. februara.

Đoković nije želeo takav status, ali je morao da se povinuje pravilima, da bi zatim uputio i pismo sa zahtevima organizatorima turnira.

Do tada, društvo mu prave saradnici i navijači.

„Molim vas, oslobodite nas!“, poručio je Đoković sa terase uz osmeh.

. @DjokerNole joking with his fans:

" Please liberate us" 😂😂

📷 via @jaspreet_singh1994 IG #Quarantine #adelaide #australia #djokovic #nolefam pic.twitter.com/wMCg9PsMKw

— NovakDjokovicFanClub (@NovakFanClub) January 17, 2021