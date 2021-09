„Novak je ponosni Srbin, ali mislim da se tamo iscrpeo“

Boris Beker, nekadašnji najbolji teniser sveta, govorio je nakon finala US opena o Novaku Đokoviću i tome kako je srpski teniser dostigao granice kada je reč o emocijama.

Novak Đoković, svetski broj jedan, zaplakao je u finalu US opena kada je video da nema lek za Danila Medvedeva, ruskog asa.

Meč je pomno pratio nekada najbolji teniser sveta i Novakov bivši trener Boris Beker koji smatra da je Đoković iako uplakan održao sjajan govor nakon poraza u Njujorku.

„Nisam nikada video Novaka kako plače na terenu. Mora da je stigao do samih granica u smislu emocija. Njegov govor po završetku finala bio je odličan. Suznih očiju je objasnio Njujorčanima da je to njegov najlepši dan u životu jer je konačno poštovan i voljen. I to se desilo na dan kada nije uspeo da iskoristi nešto što je prilika koja se javlja možda jedom u životu, da osvoji sva četiri slema u godini“, objasnio je Beker.

Novak je prethodno teško podneo i eliminaciju sa Olimpijskih igara u Tokiju, kada ga je u polufinalu pobedio Saša Zverev koji je kasnije doneo zlato Nemačkoj.

Beker je pred početak Igara bio jedan od onih koji su smatrali da Novak ne bi trebalo da ide u Tokio, ali je svestan zbog čega Đoković nije mogao da preskoči taj put.

It was a true privilege to represent #SRB at the Olympics. Thank you #Tokyo2020 and everyone that helped us come together for the magic of sport. I know in my heart I gave it everything to fight for a medal, and I’m looking forward to coming back stronger at #Paris2024. #tennis pic.twitter.com/6cCpJh4uTK

— Novak Djokovic (@DjokerNole) August 4, 2021