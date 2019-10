Novak kao furija: Za 50 minuta preko Puja do polufinala Tokija (video)

Prvi teniser sveta Novak Đoković ubedljivom pobedom nad Francuzem Lukom Pujom 6:1, 6:2 plasirao se u polufinale turnira u Tokiju.

Dominant from Djokovic.

The World No. 1 is into the semis in Tokyo!

🎥: @TennisTV | @DjokerNole | @rakutenopen pic.twitter.com/GuitusPZBv

— ATP Tour (@atptour) October 4, 2019