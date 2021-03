„Novak može i do 400 nedelja, probaćemo da mu to ne dozvolimo“

Rus Danil Medvedev od ponedeljka će biti drugi teniser sveta na ATP listi, a posle pobede u četvrtfinalu turnira u Marselju pričao je o dostignuću Novaka Đokovića.

Srpski teniser je došao do 311. nedelje na čelu ATP liste i tako postao najbolji igrač u istoriji po tom parametru, a Medvedev ne vidi da će Nole u skorije vreme prepustiti čelo teniskog karavana.

– To je neverovatno dostignuće. U svetu tenisa svakako više pričamo o grend slemovima nego o bilo čemu drugom, ali ovo je takođe važno i siguran sam da je srećan zbog toga. Kako je igrao do sada, mislim da je u stanju da stigne do 400 nedelja na vrhu. Mi mlađi ćemo pokušati da mu to ne dozvolimo. Ja nisam uspeo da mu naudim u finalu Australijan opena, ali to je sport. Niko mu neće dati lak prolaz, moraće da se potrudi da zaradi i taj uspeh – kaže Medvedev.

– Svi oni su neverovatni. Rekordi koje su postigli, to niko neće moći da potuče možda ni za sto godina. Tako nešto se retko viđa u sportu. Ne možete reći da drugi igrači u ovoj eri nisu boli dobri, jednostavno to što su oni radili je neverovatno, drugi nemaju čega da se stide – zaključio je Medvedev.

