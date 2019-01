Novak o “Saletu proroku“: 6 od 6, da li će biti 7 od 7? (video)

“I don’t know, mate“, (ne znam, druže) odgovorio je Novak Đoković tipičnom uzrečicom Australijanaca, uz prigodan akcenat, na pitanje zašto je baš u Melburnu imao toliko uspeha tokom karijere.

Bio je to jedan od nekoliko Novakovih pokušaja da barem malo zabavi publiku koja je skupo platila karte (od 144 do 505 dolara, pre meča su se mogle naći za oko 280), a videla je samo 12 gemova singla jer je Kei Nišikori predao meč Đokoviću u trenutku dok je prvi teniser sveta vodio sa 6:1, 4:1.

Pre meča sa Đokovićem na terenu je Kei proveo ukupno 13 sati i 47 minuta, uključujući i više od pet sati pre dva dana sa Karenjom Bustom. Istina je da je poslednju pobedu nad Đokovićem ostvario 2014. godine na US openu pošto je prethodno dobio u pet setova i Raonića i Vavrinku, ali Nišikorijevo telo tokom cele karijere je krhko, i to ga je još jednom koštalo i same mogućnosti da se nadmeće.

U prvom gemu na svoj servis Nišikori je ubacio devet od deset prvih servisa, ali je svejedno pretrpeo brejk – u tome i jeste suština Novakove nadmoći u duelima sa Japancem (16-2), Nišikori servisom ne može da postigne mnogo u sudaru sa Đokovićevim riternom.

Novakov tajming pri udarcima bio je neuporedivo tačniji nego u sudaru sa Medvedevom – barometar za to obično su bekhend paralele, a Đoković je u prvom setu pogodio tri duboke kojima je direktno osvojio poen, jednu od tih za brejk loptu u spomenutom drugom gemu.

Nije to bila hirurški precizna igra kakvu Novak nekada ume da proizvede, ali uz pomoć Nišikorijevih brojnih grešaka, prednost je samo rasla. Između prvog i drugog seta Nišikori je zatražio pomoć fizioterapueta i dobio je gem na startu drugog seta, da bi potom izgubio 12 poena u nizu. Kraj se nazirao i ubrzo je došao na razočaranje svih u gledalištu.

“Hoćemo da uzmemo stolice da sednemo kao ljudi“, rekao je Đoković Kurijeru, a bivši broj jedan, sada u ulozi komentatora, prethodno mu je saopštio da je dobio zadatak da Novaka zadrži malo duže na terenu kako bi devojke koje su potom izlazile na teren imale dovoljno vremena za zagrevanje. Skoro sedam minuta tokom kojih se Novak trudio i uspevao da nasmeje publiku, a posebno je pohvalio Cicipasa i njegovu pobedu nad “najboljih svih vremena“.

