Novak objasnio zašto mu je Nadal pokazao srednji prst (video)

Njih dvojica su igrali zajedno u dublu i očigledno je da su se sjajno zabavljali tokom celog meča, a prilikom jednog Novakovog servisa, Nadal je iza leđa pokazao srednji prst što je izazvalo lavinu komentara navijača Srbina i Španca.

Dok su svi nagađali o čemu se radi, Tod Vudbridž, nekadašnji teniser iz Australije u razgovoru sa Đokovićem želeo je da otkloni sve dileme. On je upitao Novaka za komentar o „spornom“ signalu, ali je dobio naizgled spreman odgovor, prenose sportski mediji.

– O kakvom ‘signalu’ pričaš? – pitao je Novak kroz smeh.

Novak: where do i go?

Rafa: pic.twitter.com/FnZqN3dLI5

— isadore (@inspiredbyrafa) January 15, 2020