Novak osvojio Vimbldon! (7:6, 1:6, 7:6, 4:6, 13:12) (video)

Novak Đoković pobedio je Rodžera Federera sa 3:2 u setovima i peti put u karijeri osvojio Vimbldon.

Đoković je pobedio Federera posle dramatičnog spektakla u pet setova, posle petočasovne borbe – 7:6(5), 1:6, 7:6(4), 4:6, 13:12.

Đoković je došao do svog 16. grend slema u karijeri, petog na Vimbldonu, nakon što je taj turnir prethodno osvajao 2011, 2014, 2015. i 2018.

Srpski teniser je pobedio Švajcarca peti put zaredom i sada u međusobnim susretima vodi sa 26-22, javio je B92.

Prethodno je ovaj turnir osvajao 2011, 2014, 2015. i 2018. godine, po čemu se izjednačio sa Šveđaninom Bjornom Borgom.

Bilo je ovo treće finale u Londonu u kom su se sastali Federer i Đoković, posle kojeg je srpski teniser ostao neporažen.

Bilo je najduže finale u istoriji Vimbldona i prvo koje je odlučeno posle taj-brejka.

Srpski teniser u 16. gemu petog seta spasao dve meč lopte rivala, a postao je prvi igrač posle 71 godine koji je osvojio titulu pošto je spasao meč lopte.

Pre njega je to učinio Amerikanac Bob Falkenburg 1948. godine, preneo je Tanjug.

Đoković: Federer me inspiriše

Novak Đoković je posle osvajanja pete titule na Vimbldonu rekao da je ovogodišnje finale protiv Švajcaraca Rodžera Federera jedno od najuzbudljivijih u njegovoj karijeri.

„Ovo je verovatno najuzbudljivije finale koje sam ikada igrao. Sigurno među dva, tri u karijeri, protiv jednog od najvećih tenisera svih vremena Rodžera Federera, koga veoma poštujem“, rekao je Đoković na ceremoniji dodele pehara.

Đoković je istakao i da su u najdužem finalu Vimbldona u istoriji Feder i on imali svoje šanse.

„Neko iz ovakvih mečeva mora da izađe kao poražen. Obojica smo imali šanse, a nestvarno mi je da sam morao da spasem dve meč lopte. Čudno je bilo i u taj-brejku na 12:12. U suštini, nadao sam se da ću doći do taj-brejkova“, rekao je prvi teniser sveta i dodao da mu je Švajcarac inspiracija.

„Ja sam jedan od onih koje Federer inspiriše. Rekao sam i ranije, kada sam bio klinac, dok sam rastao i sanjao da budem teniser, Vimbldon je uvek bio turnir na kom sam želeo da se pojavim, da igram, da uspem. Sanjao sam da ću biti ovde. Imam razne trofeje u svojoj sobi, a sada na ovom mestu delim specijalna osećanja sa sinom i roditeljima. Supruga i ćerka su kod kuće, šaljem im zagrljaje“, zaključio je Đoković.

