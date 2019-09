Novak ponovo mora na operaciju? (foto, video)

Kako piše jedan novinar Njujork Tajmsa Novak Đoković bi mogao da bude odsutan sa terena duži vremenski period jer je povreda levog ramena ozbiljnija nego što se mislilo i zahteva operaciju.

Na ovogodišnjem US Openu je Novak Đoković odustao u osmini finala kada je predao meč u toku trećeg seta Stenu Vavrinki. Srpski teniser je neko vreme imao problem sa levim ramenom i povreda se pojavila još pre US Opena i prvi put je bila vidljiva tokom Mastersa u Sinsintiju.

Novinar Njujork Tajmsa Kristofer Kleri kaže da je ova povreda mnogo teža i da je moguće da je pred Đokovićem duža pauza.

Congrats to Rafa for creating more history in our sport and showcasing amazing fighting spirit. And congrats to Daniil for an incredible summer on hardcourt in USA. You should be proud of yourself. Great things to come for you. Well done boys & thank you 🙏 for fantastic match. https://t.co/dpCJA0UFt6

