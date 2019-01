Novak posle predaje Keija: Ovo bi tačno doktor prepisao (video)

Novaku Đokoviću je u četvrtfinalu Australijen Opena meč predao Japanac Kei Nišikori pri rezultatu 6:1 i 4:1 u drugom setu. Srpski teniser bio je razočaran što je ostao uskraćen za dobru bitku ali je sa druge strane i zadovoljan jer je bio veoma iscrpljen posle meča sa Danilom Medvedevim.

"I wish him a speedy recovery."@DjokerNole sends his regards to his worthy opponent Kei Nishikori.#AusOpen pic.twitter.com/2n9XGj1Arg — #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2019

Novak se plasirao u 34. polufinale Grend slema, a na nesreću navijača i ljubitelja tenisa on i Kei Nišikori su odigrali tek nešto više od seta i po. Na terenu ga je intervjuisao Džim Kurijer koji je odmah srpskog tenisera pitao o predaji japanskog igrača.

„Volim da se borim, posebno sa Keiem. Igrali smo ovde nekoliko puta. Nadam se da će se oporaviti, nadam se da nije ozbiljno, želim mu da se brzo oporavi. Hvala svima što ste ovde i žao mi je što niste videli više tenisa“, poručio je Đoković.

Kurijer je ipak primetio i da je Novak bio veoma umoran posle meča osmine finala protiv Danila Medvedeva i pitao ga je kako se oporavljao u poslednjih 48 sati.

If Australian citizenship was based on the Aussie accent, we're not sure world No.1 @DjokerNole would pass 🤨😂#AusOpen pic.twitter.com/nWrPE97XRk — #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2019

„Očigledno je moje telo dobro. Međutim ovo je tačno ono što bi doktor prepisao posle iscrpljujućeg meča sa Medvedevim. Još jedno polufinale i uradiću sve da prođem dalje i da se borim za trofej“, kazao je Novak koga je Džim Kurijer pitao i zašto tako dobro igra uvek na Australijen Openu.

Đoković je najpre kazao nekoliko izraza u australijskom slengu što je izazvalo smeh na tribinama.

„Don’t know mate. Good on ya. Mislim da je kombinacija svega. Prvo što je to jedan od najvećih turnira, to je motivacija i početak sezone u najbolejm mogućem načinu. Pobeda ovde kada sam imao 20 godina mi je otvorila vrata. Mnogo samopouzdanja. Navijači me ovde podržavaju kroz godine i uvek je divno doći ovde“, rekao je Đoković dodavši da je dva čeka meč sa Lukasom Pujem.

Novak poručuje da Francuz ima neke velike skalpove i da nije uplašen da se bori na velikoj pozornici. Zatim je prvi igrač sveta prokomentarisao i drugi polufinalni par koji čine Stefanos Cicipas i Rafael Nadal.

„Stefanos je jedan od lidera sledeće generacije. Imao je neke sjane partije ovde posebno protiv Rodžera, to je jedan od najkvalitetnijih mečeva koje sam video ovde. I svaka mu čast kako je igrao ovde sa toliko zrelosti. Nisam toliko iznenađen što je u polufinalu, igrao je sjajno kroz poslednjih 12 meseci“, hvalio je Novak 20-godišnjeg Grka da bi zatim na simpatičan način prokomentarisao i drugog učesnika polufinala.

„Nadal. Dobar forhend, mnogo spina, dobar servis, sjajan bekhend, sjajan volej“.

(Marko Vlahović, N1)