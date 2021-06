Novak preskočio Beretinija, klasik sa Nadalom u polufinalu Rolan Garosa (video)

Novak Đoković se plasirao u polufinale Rolan Garosa i zakazao duel sa Rafaelom Nadalom, posle pobede nad Mateom Beretinijem sa 3-1 u setovima.

Đoković je Beretinija savladao drugi put u karijeri, ovog puta sa 6:3, 6:2, 6:7, 7:5.

Novak Djokovic beats Matteo Berrettini 6-3, 6-2, 6-7(5), 7-5, reaches an 11th #RolandGarros semifinal. Nadal vs. Djokovic 58 on Friday. pic.twitter.com/Z8Ve6lqma6 — José Morgado (@josemorgado) June 9, 2021

Novak će se u polufinalu Otvorenog prvenstva Francuske sa Nadalom boriti u petak, dok se u drugom polufinalu sastaju Stefanos Cicipas i Aleksander Zverev.

Najboljem teniseru planete ovo će biti 11. polufinale Rolan Garosa u karijeri, na kojem pokušava da dođe do druge titule.

Duel sa Nadalom će biti 58. u karijeri, a srpski teniser trenutno vodi sa 29-28. To će biti i njihov deveti duel na Rolan Garosu, gde su odigrali više mečeva nego na svim ostalim grend slemovima zajedno.

​Meč je počeo nešto slabijom igrom Đokovića, koji je imao više problema na servisu nego njegov protivnik.

U svoja prva dva servis gema spasao je po jednu brejk loptu, dok je Beretini bio dosta sigurniji.

Night sesh fans ❤️🇷🇸🏟 Djokovic supporters like what they see as the world No. 1 takes the two sets to love lead.#RolandGarros pic.twitter.com/fyKxrjG89S — Roland-Garros (@rolandgarros) June 9, 2021

Ipak, sjajna defanziva donela je novu priliku za brejk koju je iskoristio, da bi zatim spasao i treću brejk loptu u prvom setu i nedugo zatim poveo sa 1-0.

​Početak drugog seta počeo je sa sigurnim servisima na obe strane, gde je Mateo bio potpuno ravnopravan rival Novaku.

Međutim, sve se okrenulo za jako kratak period, pa je Novak odjedanput krenuo da dominira terenom – što u svojim, što u protivnikovim servis gemovima.

Sa dva brejka u nizu, odnosno četiri osvojena gema zaredom, srpski teniser je priveo drugi deo igre kraju i poveo sa 2-0.

Nivo nije pao u trećem setu, ali je u tom delu igre verovatno viđen najizvesniji tenis.

​I Srbin i Italijan su bili izuzetno sigurni na servisima, a jedinu priliku je propustio Đoković na 4:4, jer je Beretinijev servis bio previše dobar.

Otišlo se u taj-brejk gde je Novak imao još jednu priliku da završi meč, ali je napravio dve katastrofalne greške.

Vodio je sa 5:4 i imao dva servisa, ali je u oba poena napravio po neiznuđenu grešku – jednu iz forhenda i jednu iz bekhenda – i dozvolio Beretiniju da na servis loptu odservira bombu za 2-1.

Po početku četvrtog seta oglasio se i čuveni Endi Mari, koji je rekao „da bi stavio kuću da Đoković dobija ovaj meč“.

​Beretini sa time nije bio saglasan, te je nastavio da igra izuzento dobro, fokusirajući se na forhend i servis.

Pri rezultatu 3:2 za Novaka desila se nesvakidašnja situacija, pošto su on i Mateo morali da napuste teren kako bi se ispraznile tribine, jer su u Parizu posle 11 zabranjena okupljanja.

Meč se posle oko 15 minuta nastavio, a viđen je i jedan neprijatan pad Đokovića koji se, na sreću, nije završio sa bilo kakvim posledicama.

4⃣0⃣ demi-finales en Grand Chelem 🎉@DjokerNole sort vainqueur de son duel face à Matteo Berrettini 6-3, 6-2, 6-7(5), 7-5. Le N°1 mondial retrouvera Rafael Nadal vendredi !#RolandGarros pic.twitter.com/XeRG1EvdYd — Roland-Garros (@rolandgarros) June 9, 2021

​Teniseri su nastavili da igraju jako sigurno na servisima sve do 12. gema, kada je viđena Novakova eksplozija emocija.

Srpski teniser je od 40:15 došao do meč lopte, koju nije iskoristio. Došlo se i do druge, a potom i do treće, kada je Beretini konačno pogrešio – što je izazvalo izuzetno emotivnu reakciju srpskog tenisera, koji je pobedu proslavio uz urlike ka svom taboru.

