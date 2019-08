Novak prvi put o pijanstvu, i „postideo se“ (video)

„Da li nekad daš sebi oduška i u kakvim okonostima se to dešava? Stani, da li si se nekad napio?“, glasilo je pitanje novinara, a onda je usledio Noletov odgovor.

„Ju, jesam! (smeh) Jao, mama će da gleda ovo“, rekao je Novak i prekrio lice rukom od stida. Naravno više u šali nego u zbilji otkrio je sve o svom druženju sa čašicom i intervjuu za „Vicesports“.

„Jesam napio sam se dok sam pio alkohol. Sada se napijam od ljubavi (smeh) ili drugih stvari. Kada sam poslednji put bio alkohol? Godinama ne pijem bilo koji alkohol, ranije jesam i onda kao sportista koji retko pije alkohol, a to je opšte poznato, prosto jedna čaša bilo čega ubaci u mašinu i ne znam gde sam“, rekao je Novak.

„Ako se to računa, imao sam takvih pijanstava puno. Ali, nemam… I toga se ne stidim to je sastavni deo mog životnog putovanja i prosto težim ka tome da idem ka ispunjavaju nekih ciljeva, sportskih. Sad sam prestao da tragam, a više da budem. Manje vremena provodim u budućnosti, a više u sadašnjosti. Kada kažeš tragam za nečim, bila to sreća, ljubav, pripadnost, šta god da je u pitanju sebe već držiš u nekoj budućnosti, neizvesnosti. U to verujem i praktikujem skoro svaki dan, u moć vizualizacije. To praktikuju najuspešniji sportisti, zamisliš sebe. Kao što sam ja sebe zamislio da ću osvojiti vimbldonski trofej sa sedam godina od improvizovanih materijala. To je moćna stvar, ali treba da bude uravnotežena sa postojanjem u sadašnjem trenutku“, rekao je Novak.