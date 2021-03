Novak se oglasio posle skandala i poslao jasnu poruku Rodžeru i Rafi

Novak Đoković, najbolji teniser sveta, oglasio se preko društvenih mreža nakon skandala koji je izbio na terenu u duelu Vaseka Pospišila i Mekenzija Mekdonalda.

Pospišil je veoma blizak saradnik Novaka Đokovića, zajedno sa njim nalazi se na čelu Saveta igrača, odvojenog tela od ATP-a, i obojica pokušavaju da poboljšaju status tenisera na Turu.

Njih dvojica izazvali su dosta bure kada su prošle godine odlučili da osnuju telo nezavisno od ATP, koji sam po sebi ima zvaničan Savet igrača, čiji je, uostalom, i Novak bio predsednik, ali nema velika ovlašćena, te je njegova uloga skoro pa nebitna.

Zato su srpski i kanadski teniser krenuli u izgradnju novog Saveta, koji će se više baviti teniserima i njihovim potrebama, kako na terenu, ali i tako van njega.

Logično, to se ne sviđa čelnim ljudima ATP, te je Pospišil bio u veoma neprijatnoj situaciji pred početak Mastersa u Majamiju. Kanađanin je otkrio da je predsedavajući ATP sat i po vreme vikao na njega što želi da, zajedno sa Novakom, ujedini sve tenisere.

Na meču protiv Meknzija Mekdonalda sve je eksaliralo, pa je „nastradao“ sudija na kog je Pospišil iskalio bes.

„Juče je predsedavajući ATP sat i po vremena vikao na mene na sastanku tenisera jer želim da nas sve ujedinim. Sat i po vremena. Lider ATP. Dovedite ga ovde“, govorio je Pospišil arbitru uz nekoliko psovki.

Arno Gabas, sudija ovog meča, rekao je Vaseku da to mora da reši sa njim van terena, nakon čega mu je Kanađanin odbrusio da ga slobodno diskvalifikuje.

Ovo se desilo u sredu, te se ubrzo oglasio i Novak Đoković.

Concerning matters at hand, I am not in Miami. However Vasek Pospišil is my good friend and I empathize with him wholeheartedly. Players on tour would agree that he is an individual of the highest integrity who cares about the well being of his fellow competitors. 1/2

— Novak Djokovic (@DjokerNole) March 26, 2021