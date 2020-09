Novak silovit u prvom kolu US opena

Najbolji teniser sveta Novak Đoković savladao je Damira Džumhura sa 3:0, po setovima 6:1, 6:4, 6:1 u prvom kolu US Opena.

The World No. 1 is in the building.@DjokerNole I #USOpen pic.twitter.com/Fw5D8c7G8h

— US Open Tennis (@usopen) August 31, 2020