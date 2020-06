Novak u suzama (video)

Pobedio je Novak Đoković Aleksandera Zvereva u Beogradu, ali to nije bilo dovoljno da prođe u finale “Adrija tura”. Njegov trijumf je poslao Filpa Krajinovića u borbu za trofej.

– Bitno da je jedan od naših u finalu – rekao je Novak u izjavi za “Sport klub”.

Dok je pokušavao da nastavi da priča, usledio je veliki nalet emocija. Počeo je da plače.

– Bilo je ovo veoma emotivno, hvala svima što su došli da nas podrže – počeli su aplauzi sa tribina, ali se suze nisu zaustavile.

Haha, dobro je osvrnuti se na početke… da se podsetite kako je sve krenulo. Bio sam toliko srećan što sam dobio svoj prvi reket, pogledajte moje lice ❤️🎾 @telegrafrs

It’s good to reminisce and look back at the beginning.. to remember how you started 😍 #priceless #truelove pic.twitter.com/9edscSn57Z

— Novak Djokovic (@DjokerNole) June 6, 2020