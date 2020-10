Novak uz dramu zakazao finale Rolan Garosa sa Nadalom (video)

Najbolji srpski teniser i svetski broj jedan, Novak Đoković, plasirao se u finale Rolan Garosa pošto je, posle izuzetno uzbudljivog meča punog preokreta, sa 3:2 u setovima savladao Grka Stefanosa Cicipasa.

Duel je trajao skoro četiri sata, a Novak Đoković je izašao kao pobednik rezultatom 6:3, 6:2, 5:7, 4:6, 6:1. Šampion iz 2016. godine došao je do svog 27. finala na grend slemovima, petog u Parizu.

Clear your calendar. You won't want to miss this one! 📺🍿 @DjokerNole | @RafaelNadal | #RolandGarros pic.twitter.com/bwXeSXlO7C

​Posle sigurnog starta i osvojena prva dva seta, počela je prava drama u Parizu — Đoković je propustio meč loptu. Cicipas je nakon toga uspeo da se vrati u igru i izjednači na 2:2.

​U petom setu igra se prelomila kada je Đoković napravio dupli brejk, a Cicipas je, po svemu sudeći, ostao bez snage.

​Ovo je, inače, bio šesti duel srpskog i grčkog tenisera.

Đoković će u finalu u nedelju odmeriti snage sa Rafaelom Nadalom koji je prethodno pobedio Dijega Švarcmana iz Argentine.

A fifth final in Paris!

In just over four hours, @DjokerNole survives Stefanos Tsitsipas 6-3 6-2 5-7 4-6 6-1 to earn the right to play for a second title at #RolandGarros pic.twitter.com/FxF2jZ11DX

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 9, 2020