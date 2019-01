Novak: Vodi se HAJKA protiv mene (video, foto)

Srpski teniser tokom celog turnira izložen kritikama zbog navodnog potenciranja smene prvog čoveka ATP Krisa Kermoda.

Đoković u zoru, Krajinović na Ćorića NA terenu dobija bitke, van njega je pritisnut uza zid.

Već desetak dana glavna tema na svakoj Novakovoj konferenciji nisu njegovi bekhendi i forhendi, već voleji koje mu serviraju kolege sa Tura. Predsednik Saveta igrača našao se na udaru Federera, Nadala, Vavrinke i Rafinog trenera Karlosa Moje, jer je, navodno, za smenu prvog čoveka ATP Krisa Kermoda.

You've seen him play this shot a thousand times 👌 So we asked @DjokerNole for his tips on how to master the art of the slide 😎 #AusOpen pic.twitter.com/5Iijyurapk — Eurosport UK (@Eurosport_UK) January 15, 2019

Uoči starta Melburna održano je glasanje u Savetu (5:5), a iako će se o ovom pitanju tek raspravljati u narednim mesecima, srpski teniser se tokom važnog grend slem turnira na svakodnevnom nivou suočava sa mnogobrojim pitanjima. Problem je nastao jer su poverljive informacije sa sastanaka dospele u medije.

– Ne znam zašto se priča o tome da sam ja protiv Krisa. Moja najveća briga u ovom trenutku je da od nekog predstavnika Saveta igrača cure informacije, i to već dva meseca. Dostavljaju se priče medijima koje nisu 100 odsto tačne, pa ostali teniseri i novinari dobijaju samo jednu stranu priče – rekao je Đoković, a prenosi britanski “Metro”. Dobio je Novak priliku da iznese i drugu stranu.

– Proces obnove ugovora sa Krisom ne zavisi samo od tenisera već i od članova odbora organizatora turnira. Glasaće se o tome i na odboru, i na našem savetu. Što se nas tiče, mi ćemo pričati sa što više igrača tokom grend slema, što je za one koji doguraju do završnice turnira prilično teško, ali ćemo to uraditi. Predstoje razgovori i narednih meseci, ima vremena. Čemu žurba? Ne razmem zašto postoji ta hajka u medijima protiv mene i članova Saveta igrača.

– To je veoma kompleksan proces. Moramo da uzmemo u obzir mnoge stvari pre nego što izrazimo svoje mišljenje, odnosno glasamo o tome da li želimo da Kris ostane ili da ga neko zameni. Nije to tako jednostavno. Morate da razumete ceo proces, kako je Kris radio, ko je učestvovao u razgovorima sa grend slem turnirima, da li je to uopšte ono o čemu mi želimo da pričamo. Poštujem stav Vavrinke, Moje, svih igrača. I u isto vreme ih pozivam da mi priđu ako im treba neka informacija. Ima vremena da porazgovaramo o svemu – ne shvata Novak zašto je to glavna tema tokom jednog slema.

(novosti.rs)